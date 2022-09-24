شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد مشروع الـ42 ألف فدان بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مشروع الـ 42 ألف فدان بالساحل الشمالي امتداد ترعة الحمام وذلك في جولته اليوم على بعض المشروعات الزراعية بمنطقتى الضبعة والعلمين.

وجه القصير بحصر جميع مساحات أراضي المشروع وهيئة التعمير على الطبيعة وتحديد المساحات التي لم يتم زراعتها وكذلك متابعة مستحقات الدولة لدى الغير، ‏وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية برفع كفاءة جميع الأصول التابعة للدولة وحسن استغلالها وإدارتها اقتصاديا حتى تحقق الأهداف المرجوة منها .

‏كما وجه وزير الزراعة باستخدام أساليب الري الحديث والزراعة بالتقاوى المعتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه .

‏وكان وزير الزراعة قام صباح اليوم بزيارة إلى مشروع مستقبل مصر الزراعي بمنطقة الضبعة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمشروع، ومتابعة حصاد المحاصيل الصيفية والاستعداد لزراعة المحاصيل الشتوية.