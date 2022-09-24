شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: نؤمن بالعيش المشترك وبحق الاختلاف ونحترم ما يؤمن به الآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي اليوم السبت، فعاليات مؤتمر شبكة خدمة الشباب الأول "تواصلCONNECT" ببيت رئاسة الطائفة الإنجيلية بوادي النطرون، بحضور أكثر من 1100 مشارك من قادة وخدام الكنائس الإنجيلية الشباب، والذين يمثلون المذاهب الإنجيلية.

وخلال كلمته عبر رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بحواره مع قادة الشباب والخدام المشاركين، وقال: "أشعر بفرح عظيم اليوم، وأجمل أيام حياتي وسط الشباب من قادة وخدام الكنائس الإنجيلية من المذاهب المختلفة في مصر. الشباب هم الحياة والمستقبل. نصلي دائمًا من أجل شباب بلادنا وكنائسنا وشعبنا المصري العظيم، بدون شبابنا لا مستقبل لنا".

وأضاف الدكتور القس أندريه، "تربطنا علاقات محبة واحترام بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونحن نؤمن إيمانًا عميقًا بقضية العيش المشترك، ولا نقف فقط عند حدود والقواسم المشتركة، لأن العيش المشترك لا يصبح حقيقة بدون الإيمان بحق الاختلاف، ونحن نؤمن بما نؤمن به كما نحترم بما يؤمن به الآخر".