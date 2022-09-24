شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر للفتوى يستعد لتكريم الدفعة الثانية من المتدربين فى حفل كبير..الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دورته لتأهيل المقبلين على الزواج ضمن سلسلته الجديدة من الدورات المجانية، في إطار برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية وسط تفاعلٍ كبير من المتدربين.

وأوضح المحاضرون خلال الدورة العديد من المفاهيم والأحكام الدينية والمبادىء المجتمعية حول الزواج، كاكتساب مهارات التعامل بين الزوجين، وضوابط العلاقات الأسرية، فضلا عن شكل العلاقة الصحيح بين الرجل والمرأة، وطبيعة الحب قبل الزواج، وأثر المشاعر على صحة الاختيار، وغيرها من المواضيع المهمة للمقبلين على الزواج.

وكان قد افتتحت بمقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مشيخة الأزهر الشريف فعاليات وأنشطة عدد من الدورات لتأهيل المقبلين على الزواج ضمن سلسلة جديدة لتدريب المقبلين على الزواج، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، ولا زالت الأنشطة تترى من أجل بناء بيت سعيد قادر على العطاء وتخطي الصعاب التي تهدد استقرار الأسرة.

ومن المقرر تخريج الدفعة الثانية من مجتازي المرحلة الثانية لدورات تأهيل المقبلين على الزواج -وعددهم 450 متدربًا- في حفل كبير، يتسلم فيه المتدربون شهادات باجتياز الدورة، وبحضور قيادات الأزهر الشريف، في يوم الأربعاء 28 من شهر سبتمبر، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

ويتيح المركز هذه الدورات مجانًا، ويمكن للراغبين في الالتحاق بها التسجيل عبر هاتف رقم 19906، أو عبر موقع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على الإنترنت.