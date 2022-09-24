شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع المؤتمر الدولى للتغيرات المناعية بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر، فعاليات المؤتمر الدولي الخاص بالتغيرات المناعية الذي حصلت عليه جامعة الأزهر كمنسق رئيس لبرنامج بناء القدرات المؤسسية التابع لبرامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي– الإيراسموس بلس، والذي يقام، برئاسة جامعة الأزهر، بجامعة دي لوريان الفرنسية بمدينة ميتز قرب الحدود الألمانية.

ونقل صديق للمشاركين في المؤتمر الدولي تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وسعادة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وتمنياتهم للمؤتمر بالتوفيق والنجاح وأن يخرج بتوصيات علمية عملية مفيدة للإنسانية كلها في جميع دول العالم، موضحا أن المؤتمر يشارك به أساتذة من جامعات فرنسا وألمانيا واليونان، إضافة إلى مشاركين من الجامعات المصرية والتي ضمت جامعات ( القاهرة - عين شمس - دمنهور - أسوان).

جدير بالذكر، أن جامعة الأزهر سبق لها أن ترأست اجتماع مشروع التغيرات المناعية باليونان في شهر مايو الماضي، برئاسة الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومشاركة أساتذة من اليونان وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى مشاركات لبعض الجامعات المصرية.