شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد محطة رفع الصرف الصحى بعين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، محطة رفع الصرف الصحى بعين شمس، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة والتطورات الجارية بالمحطة، وذلك فى إطار استعدادات محافظة القاهرة لموسم سقوط الأمطار.

رافق المحافظ فى جولته د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، والمهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى ، والمهندس مطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة التوسعات الجديدة بالمحطة وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بها، كما تابع عددا من المعدات وسيارات شفط الأمطار ومعالجة المياه الجديدة التى دخلت الخدمة بالشركة .

وأشاد محافظ القاهرة بالجهد المبذول فى شركتى الصرف الصحى والمياه لتقديم خدمة أفضل للمواطنين بعمالة وخبرة مصرية خالصة.

وعقب الجولة عقد محافظ القاهرة اجتماعًا مع رئيسى مجلس إدارة شركة الصرف الصحى والمياه والمسئولين التنفيذين بالشركتين ناقشوا خلاله استعدادات التعامل مع موسم سقوط الأمطار المتوقع خلال الفترة القادمة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد .

وشدد محافظ القاهرة على استمرار أعمال تطهير بالوعات الامطار البالغ عددها19833 للتأكد من قيامها بتصريف أى كمية متوقعة من الأمطار، والتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تعطل الحركة المرورية.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

وتعد محطة رفع الصرف الصحى بعين شمس أقدم محطة بالقاهرة حيث تم أنشائها عام 1914 ، وتشغل مساحة 40 فدان، وتخدم مناطق عين شمس، والمطرية، وشيراتون، وسراى القبة، ومصر الجديدة، ومدينة نصر، والمقطم، والسلام، والمرج، وتتكون من 4 عنابر ضخمة بطاقة تصميمية وقدرة على رفع المياه تصل إلى 750 ألف م3/يوم يكفى الاحتياجات الحالية ، وجارى إنشاء العنبر الخامس لتصبح طاقة المحطة مليون م3/يوم لاستيعاب أى زيادات مستقبلية .