مقتل عنصرين إجراميين وضبط آخر في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي عنصرين إجراميين مصرعهما، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج، وتم ضبط آخر

حددت الأجهزة الأمنية مكان اختباء (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بالمنطقة المتاخمة لإحدى قرى مركز المراغة بسوهاج، واتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، ولدى استشعارهم بالقوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن مصرع اثنين منهم وضبط آخر، وعُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية – 10خزائن – كمية من الطلقات – طبنجة معدلة – فرد محلي – 7 قطع سلاح أبيض – كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة – ميزان حساس – مبلغ مالي – سيارة ربع نقل).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.