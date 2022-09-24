المرور X أسبوع: ضبط 750 ألف مخالفة ورفع 381 سيارة متهالكة من الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع، عن تحرير 750715 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 305033 مخالفة تجاوز السرعات المقررة، ورفع 381 سيارة، و77 دراجة نارية، وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، وضبط 8522 مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط 989 مخالفة أجهزة صوتية، وضبط 1274 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 3141 مخالفة زجاج ملون بدون تصريح ، وضبط 2974 مخالفة ملصقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.