يمنح المدمن إحساس "الفراشة".. ما هو مخدر الآيس "كيف ولاد الذوات"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

آثار انتشار مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لشخص يقود سيارة برعونة بأحد المحاور المرورية بالقاهرة، سخط الرأي العام، وفتح الحديث مجددا عن مخدر "الأيس أو الشابو".

وأظهر مقطع الفيديو المتداول قيادة شخص سيارة ملاكي برعونة، ما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية، واصطدام سيارة نقل بسيارته من الخلف، معرضاً سلامته والآخرين للخطر.

وتبين ظهور علامات تناوله مواد كحولية، وعُثر بالسيارة قيادته على (2 دفتر أوراق لف سجائر "بفرة" – أداة خاصة لتعاطي مخدر الأيس – عقار طبي مجهول).

ماهو مخدر الآيس

مخدر الآيس وفقاً لتعريف مكافحة المخدرات له، يحمل عدة أسماء مثل "كوارتز - جلاس - شابو" ويعتبر من عائلة ميثامفيتامين، ويصنع من مركبات كيميائية فى المعامل، وهو ناصع البياض بللوري مثل حبيبات الثلج.

قال أحمد الكناني مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الادمان، إن مخدر "الايس" أو "الشابو" كلها مسميات لمخدر واحد هو "ميثامفيتامين"، وهو مخدر خطير ويستخرج من مادة منشطة وشديدة التأثير على الجهاز العصبي، وسريعة الإدمان.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن هذا المخدر يتم استيراده من الخارج وتصنيعه في مصر أيضًا، مؤكدًا أن هذا المخدر شديد الخطورة على الجهاز العصبي، والأعراض مختلفة عن مخدرات أخرى.

ويعتبر "الآيس" منبها للجهاز العصبي المركزي وله تأثيرات بدنية ونفسية وعصبية ويسبب النشوة والشعور بالسعادة للمدمن واليقظة والحضور وذلك في بداية تناوله، مع زيادة الإحساس بوجود طاقة داخلية زائدة في جسم الإنسان حتى يعتقد المدمن ويبدو من فرط نشاطه وعلاقاته أنه فراشة اجتماعية، وكان يُعطى قبل ذلك للتخسيس، وأطلق عليه البعض "حبوب الحب".

تأثير مخدر الأيس على الإنسان

تشير الدكتورة نيكول لي، أستاذ مشارك في المعهد الوطني لبحوث المخدرات في جامعة كورتين، إلى إن مدى سرعة الشعور بتأثير الميثامفيتامين يعتمد على طريقة التعاطي، والكمية.

يبدأ مفعول المخدر في الظهور بعد مرور نحو 20 دقيقة من تعاطيه، يقول المستخدمون إن لديهم الكثير من الطاقة ويمكنهم من التفكير بوضوح، ويشعرون بأن بإمكانهم اتخاذ قرارات جيدة والتخطيط بفعالية، وذلك لأنه يزيد بشكل كبير من مستويات هرمون الدوبامين بما يصل إلى 1000 ضعف المستوى الطبيعي وهو هرمون يدفع للسعي وراء الهدف والسعادة.

وتقول أستاذ مشارك في المعهد الوطني لبحوث المخدرات، إن مخدر الأيس من أقوى أنواع المخدرات، حيث يسهل إدمانه، وكذلك تتسم الأعراض الانسحابية له بأنها أقوى من أي مخدر آخر، لذلك مراحل العلاج تكون في غاية الصعوبة، إلا أن السيطرة على متعاطيه تكون صعبة كذلك لأن المخدر يمنحه قوة جسمانية كبيرة ويستطيع إيذاء نفسه ومن حوله.

عقوبة مخدر الأيس في القانون

المادة 33 في قانون العقوبات، حددت عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونصت المادة 34 من نفس ذات القانون، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

نصت المادة 39 من قانون العقوبات يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات ويعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف، لتصل لمدة عامين، إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.