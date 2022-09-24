شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: ندوات للتوعية بأهمية بيئة العمل الآمنة وتغير المناخ فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية ندوة جديدة ضمن مبادرة "المناخ مسئوليتي" والتي أطلقتها الوزارة في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنشر الوعي البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP-27، والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ.

وجاء في بيان صحفي اليوم السبت، أنه تم تنفيذ "المبادرة " في محافظة الشرقية بتوجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، للتوعية بأهمية بيئة العمل الآمنة و بالتغير المناخي وتأثيره الضار على المجتمع وبرامج التعامل مع تغير المناخ، فضلا عن دور قطاع السلامة والصحة المهنية في الحد من التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية .

وقال أحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية، إن الندوة نفذت بمقر شركة الأهرام للمشروبات بمدينة أبو حماد وبحضور عدد من المختصين من المهتمين بمجال السلامة والصحة المهنية ، مضيفاً أن المبادرة تضمنت نبذة مختصرة عن الهدف من هذه الندوات التي تأتي في إطار الاستعداد لمؤتمر (Cop 27).

من جانبها، أشادت سحر الشاذلي مدير المصانع بالدور الفاعل لوزارة القوى العاملة ممثلة في وزير القوى العاملة ومديرياتها التابعة لها في مجال السلامة المهنية، وأثنت على الحرص في إعداد الندوات والدورات التدريبية بالاستعانة بنخبة من الخبراء والمختصين.