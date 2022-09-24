شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة إسلسكا تحتفل بتخريج أول دفعة بكالوريوس إدارة أعمال بنظام الـ3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت جامعة اسلسكا مصر بتخريج الدفعة الأولى لبرنامج بكالوريوس إدارة الأعمال، وعددهم 96 طالبا وطالبة، وذلك بالمتحف القومى للحضارة المصرية، بحضور الدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتورة نادية العارف رئيس الجامعة، والدكتورة فرنسواز كروز الرئيس الاكاديمى لاسلسكا باريس، والدكتور كريم الحناوى أمين عام الجامعة، والدكتور محمد العيسوى مدير برامج البكالوريوس بالجامعة، وديفيد سادوليه المستشار الثقافي بالسفارة الفرنسية مدير المعهد الفرنسي بمصر، والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق ورئيس الجامعة المصرية الصينية، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية للتدريب ومشروعات الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

ووجه الدكتور على المليجى كلمة للخريجين وقال أنتم دفعة تاريخية بالنسبة لجامعة إسلسكا لأنكم الدفعة الأولى لبرنامج البكالوريوس بالجامعة، كما أنكم دفعة تاريخية بالنسبة لمصر كلها لأنكم أول دفعة تتخرج لنظام الـ 3 سنوات طبقا لنظام بولونيا الذى تم بين الـ46 دولة فى العالم لتطبيق منهج تعليمى واحد، موضحا أنه سوف يتم تصميم برنامج ماجستير خصيصا لخريجى بكالوريوس اسلسكا.

وفى كلمتها وجهت الدكتورة نادية العارف التحية إلى مؤسسى جامعة إسلسكا مصر الرواد الأوائل الدكتور محمد الحناوي والدكتور علي المليجى والسفير عبد الحليم بدوى، وقالت إنهم ثلاثة من القادة أصحاب الرؤى، موجهة كلمة للخريجين مقدمة لهم نصيحتين الأولى إذا اصطدمت بجدار فلا تستدير اكتشف كيف تتسلقه، والثانية هى أنه بدءًا من اليوم ، تكون حياتك هي قصتك تكتبها وتترك بصماتك الخاصة و لكن تذكر دائمًا أن الغد يخص أولئك الذين يستعدون له اليوم.

وفى كلمته وجه ديفيد سادوليه التهنئة للخريجين وأسرهم، وأكد أنه فخور بهم، وأضاف أن الحكومة الفرنسية مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم لهم، كما أنهم مدعوون لتعلم الثقافة الفرنسية وتبادل الأنشطة مع نظرائهم من الجامعة بفرنسا.

يذكر أن برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال بجامعة إسلسكا مصر يطبق النظام الأوربى حيث يحصل الطالب على الدرجة العلمية فى 3 سنوات فقط، كما يتم قضاء فصل دراسي كامل في الفرع الرئيسى في باريس والحصول على التجربة الفرنسية الكاملة.

ويضم برنامج إدارة الأعمال لمرحلة البكالوريوس تخصصات التسويق والتمويل والذكاء الاصطناعى وإدارة الضيافة وإدارة العلامات التجارية والإدارة الرياضية، كما أن جميع البرامج الدراسية داخل الجامعة تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وما فرضه سوق العمل من احتياجات جديدة.