شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه بالعجوزة وأحمد عرابى لتحويل خط متعارض مع توسعة محور 26 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق العجوزة، والصحفيين، وأحمد عرابي، ونادي الزمالك، وذلك لمدة 6 ساعات بدءاً من الساعة الثانية عشرة صباح اليوم 24 سبتمبر وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى تحويل خط مياه قطر 400 مم بشارع 26 يوليو أسفل كوبري 15 مايو أمام مسرح البالون، والمتعارض مع أعمال توسعات محور 26 يوليو، الأمر الذى يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل الخط.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.