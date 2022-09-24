شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبدأ جولة فى المتحف المصرى الكبير لمتابعة الموقف التنفيذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولة تفقدية منذ قليل بالمتحف المصرى الكبير لمتابعة الموقف التنفيذي.

وكان مشروع المتحف المصرى الكبير قد فاز بجائزة "أفضل مشروع فى مجال "البناء الأخضر"، وذلك خلال "منتدى البيئة والتنمية: الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ 27" والذي نظمه المجلس العربى للمياه بالقاهرة، خلال الفترة من 11إلى 13 سبتمبر الجاري تحت رعاية جامعة الدول العربية ومشاركة اثنتي عشر دولة عربية وأجنبية.