شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. "التعليم العالى" تنفى تأجيل الدراسة بالعام الجامعى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد وزارة التعليم العالى، أنه لا تأجيل للدراسة للعام الجامعى 2022/2023، مؤكدة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات والتى حددت انطلاق الدراسة يوم 1 أكتوبر المقبل.

أكد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، على اهتمام الرئاسة المصرية لمؤتمرCOP27 بقضية خسائر وأضرار تغير المناخ، التي توليها الدول الجزرية الصغيرة النامية اهتماماً كبيراً. التعليم العالى: انطلاق العام الجامعى الجديد 1 أكتوبر ولا تأجيل للدراسة أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحد الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أنه لا تأجيل للدراسة للعام الجامعى 2022/2023، مؤكدا الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات والتى حددت انطلاق الدراسة يوم 1 أكتوبر المقبل. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، دخول الصف الخامس الابتدائى بالعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 1 أكتوبر المقبل ضمن صفوف التطوير الحديثة بنظام التعليم الجديد، موضحة أنه سيتم إعلان تفاصيل التقييم فى الخامس الابتدائى وعدد الامتحانات التى يؤديها التلميذ خلال الترم الواحد، مضيفة أنه يتم أيضا بناء مناهج الصف السادس الابتدائي والمرحلة الإعدادية. التعليم: دخول الصف الخامس الابتدائى ضمن صفوف التطوير بالعام الدراسى الجديد التعليم العالى: انطلاق العام الجامعى الجديد 1 أكتوبر ولا تأجيل للدراسة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ساعدتنا كثيرًا في تنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية على السلع المستوردة لضمان جودة المنتجات، على نحو يسهم في حماية الأسواق المصرية من المنتجات الرديئة، موضحًا أن هناك منظومة متكاملة من الإجراءات تُعزز حوكمة الرقابة على المنافذ الجمركية، بالتعاون مع جهات العرض «الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين».

شكري: الرئاسة المصرية تولى أهمية لقمة COP27 بقضية خسائر وأضرار تغير المناخالمالية: منظومة ACI ساعدتنا فى تطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية على السلع المستوردة

يغلق موقع التنسيق الإلكترونى اليوم السبت، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدبلومات الفنية، وينشر الخليج 365 رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية تسجيل الرغبات، ضمن أعمال مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية التى تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم الخميس 22 سبتمبر الجارى، لاستقبال رغبات طلاب الدبلومات الفنية. أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الأنفلونزا هام لكبار السن ويحميهم من 4 أنواع من فيروسات الانفلونزا طوال فترة الشتاء. أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تسعى لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة ، موضحا أن هناك خطة لتوطين الصناعة المحلية الخاصة بمهمات محطات الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح و ذلك لخفض التكلفة و تشجيع المستثمرين على التوسع فى استثمارتهم على أرض مصر مع تقديم كافة التسهيلات لهم. تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تَقدم الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة، والذي يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافى والسياحى. أعلنت المديريات التعليمية استعداداتها لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل 1 أكتوبر القادم، حيث أوضحت المديريات أن المدارس انتهت من إعداد كشوف وقوائم الطلاب الجدد فى الصف الاول الابتدائي والأول الثانوى ورياض الأطفال وفقا لآخر تنسيق قبول بالروضة، إضافة إلى إجراء أعمال الصيانة البسيطة وتركيب أنوار وإصلاح النوافذ، وأيضا فرش الفصول وتجديد المقاعد، وتقسيم الطلاب على الفترات الدراسية اليومية لتقليل الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى تحديد المدارس المستهدفة لتطبيق اليوم الرياضى وإعداد جداول الحصص الدراسية. موعد بدء الدراسة.. المدارس تعلن جاهزيتها لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل الإسكان: الانتهاء من واجهات 75 عمارة بمجرى العيون..وجارٍ تنفيذ المرافق والطرق الكهرباء: استثمارات الطاقة المتجددة تقارب 3,5 مليار دولار لإنتاج 3570 ميجاوات "الصحة": لقاح الأنفلونزا يحمى كبار السن من 4 فيروسات تنتشر فى فصل الشتاء واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، احتفاله عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، بهدفيه في منتخب النيجر، خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبين أمس، كأول مباراة للفراعنة تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، والتي انتهت بفوز مصر بثلاثية نظيفة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد . طقس حار على أغلب الأنحاء ونشاط رياح.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة محمد صلاح يحتفل بهدفيه فى النيجر بأولى مبارياته مع فيتوريا على إنستجرام.. صور

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