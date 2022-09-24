شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. "التعليم العالى" تنفى تأجيل الدراسة بالعام الجامعى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد وزارة التعليم العالى، أنه لا تأجيل للدراسة للعام الجامعى 2022/2023، مؤكدة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات والتى حددت انطلاق الدراسة يوم 1 أكتوبر المقبل.
شكري: الرئاسة المصرية تولى أهمية لقمة COP27 بقضية خسائر وأضرار تغير المناخ
أكد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، على اهتمام الرئاسة المصرية لمؤتمرCOP27 بقضية خسائر وأضرار تغير المناخ، التي توليها الدول الجزرية الصغيرة النامية اهتماماً كبيراً.
التعليم العالى: انطلاق العام الجامعى الجديد 1 أكتوبر ولا تأجيل للدراسة
أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحد الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أنه لا تأجيل للدراسة للعام الجامعى 2022/2023، مؤكدا الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات والتى حددت انطلاق الدراسة يوم 1 أكتوبر المقبل.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ساعدتنا كثيرًا في تنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية على السلع المستوردة لضمان جودة المنتجات، على نحو يسهم في حماية الأسواق المصرية من المنتجات الرديئة، موضحًا أن هناك منظومة متكاملة من الإجراءات تُعزز حوكمة الرقابة على المنافذ الجمركية، بالتعاون مع جهات العرض «الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين».
تنسيق الدبلومات الفنية..آخر فرصة لتسجيل الرغبات اليوم على الموقع الإلكتروني
أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الأنفلونزا هام لكبار السن ويحميهم من 4 أنواع من فيروسات الانفلونزا طوال فترة الشتاء.
أعلنت المديريات التعليمية استعداداتها لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل 1 أكتوبر القادم، حيث أوضحت المديريات أن المدارس انتهت من إعداد كشوف وقوائم الطلاب الجدد فى الصف الاول الابتدائي والأول الثانوى ورياض الأطفال وفقا لآخر تنسيق قبول بالروضة، إضافة إلى إجراء أعمال الصيانة البسيطة وتركيب أنوار وإصلاح النوافذ، وأيضا فرش الفصول وتجديد المقاعد، وتقسيم الطلاب على الفترات الدراسية اليومية لتقليل الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى تحديد المدارس المستهدفة لتطبيق اليوم الرياضى وإعداد جداول الحصص الدراسية.
واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، احتفاله عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، بهدفيه في منتخب النيجر، خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبين أمس، كأول مباراة للفراعنة تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، والتي انتهت بفوز مصر بثلاثية نظيفة.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .