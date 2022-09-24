شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: الصين تهدى مصر 60 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن إنشاء مجمع التبريد اللوجيستي كان حلم نسعي له لحفظ اللقاحات بقدرة استيعابية تصل إلى حفظ 150 مليون جرعة من لقاحات كورونا، لافتا خلال كلمته فى افتتاح مجمع التبريد اللوجيستي بالسادس من أكتوبر، افتتاح المجمع سيعمل على تحسين كفاءة إدارة اللقاحات وحفظها ونقلها.

وأوضح وزير الصحة والسكان خلال فاعليات افتتاح مجمع تخزين اللقاحات بمنطقة السادس من أكتوبر التابع لفاكسيرا اليوم، اهداء الصين لمصر 60 مليون جرعة من لقاح كورونا، استقبلنا منهم 10 مليون جرعة حتي الآن، لافتا إلى اختيار اليوم للإعلان عن هذه الهدية لحفظها فى مجمع التبريد اللوجيستي بـ 6 أكتوبر المقرر افتتاحه بعد قليل.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى الاحتفال أيضا بمرور أكثر من عام ونصف من الشراكة بين شركتي سينوفاك وفاكسيرا في مجال تصنيع اللقاحات، والتي أثمرت عن إنتاج أكثر من 30 مليون جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك المضاد لفيروس كورونا.

حضر فعاليات الافتتاح كلا من الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، اللواء بهاء الدين رئيس هيئة الشراء الموحد وعدد من القيادات الصينية والمصرية.