شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نقل حى لتركيب أول جهاز منظم لضربات القلب يتواصل عبر البلوتوث بوادى النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض مستشفى وادى النيل ورشة عمل للنقل الحى لتركيب أول جهاز منظم لضربات القلب على الإطلاق يتواصل عبر البلوتوث للمرضى لأول مرة فى مصر وإفريقيا .

جاء ذلك خلال عقد مستشفى وادى النيل، فعاليات المؤتمر الطبى للإعلان الرسمى لتوافر أحدث أجهزة مقومات نظم القلب وأجهزة التزامن القلبى القابلة للزرع فى الجسم والتى تعمل عن طريق البلوتوث .

يأتى ذلك برعاية الدكتور حازم خميس المدير العام للمستشفى، وتحت إشراف الدكتورة لمياء علام مدير وحدة كهرباء القلب بمستشفى وادى النيل وذلك بحضور مدير التدريب ومدير المبيعات لشركة ABBOTT و نخبة من أكبر أساتذة القلب بجمهورية مصر العربية .

وتأتى أهمية هذا المؤتمر لانفراد استخدام مستشفى وادى النيل بهذه التقنية وأحدث الأجهزة العالمية المتقدمة فى مصر و إفريقيا ، لأول جهاز منظم لضربات القلب على الإطلاق يتواصل عبر البلوتوث والذى يعمل من خلال تطبيق على الهاتف الذكي للمريض ، حيث يتيح للطبيب مراقبة المريض عن بعد طوال 24 ساعة مما يساعد فى التدخل المبكر لمنع حدوث المضاعفات.

ويشهد المؤتمر كل من، الدكتور إسلام شوقى رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب ، والدكتور مجدى عبد الحميد رئيس قسم القلب بالقصر العينى ورئيس شعبة ضعف القلب بالجمعية المصرية لأمراض القلب ونخبة من الأطباء .