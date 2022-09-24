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شاهد.. نقل حى لتركيب أول جهاز منظم لضربات القلب يتواصل عبر البلوتوث بوادى النيل

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القاهرة - سامية سيد - عرض مستشفى وادى النيل ورشة عمل للنقل الحى لتركيب أول جهاز منظم لضربات القلب على الإطلاق يتواصل عبر البلوتوث  للمرضى لأول مرة فى مصر وإفريقيا .

 

جاء ذلك خلال عقد مستشفى وادى النيل،  فعاليات المؤتمر الطبى للإعلان الرسمى لتوافر أحدث أجهزة مقومات نظم القلب وأجهزة التزامن القلبى القابلة للزرع فى الجسم  والتى تعمل عن طريق البلوتوث .

 

يأتى ذلك  برعاية الدكتور حازم  خميس المدير العام للمستشفى،  وتحت إشراف الدكتورة لمياء علام مدير وحدة كهرباء القلب بمستشفى وادى النيل  وذلك بحضور  مدير التدريب ومدير المبيعات لشركة ABBOTT و نخبة من أكبر أساتذة القلب بجمهورية مصر العربية .

 

وتأتى أهمية هذا المؤتمر لانفراد استخدام مستشفى وادى النيل  بهذه التقنية وأحدث الأجهزة العالمية المتقدمة فى مصر و إفريقيا ، لأول جهاز منظم لضربات القلب على الإطلاق يتواصل عبر البلوتوث والذى يعمل من خلال تطبيق على الهاتف الذكي للمريض ، حيث يتيح للطبيب مراقبة المريض عن بعد طوال 24 ساعة مما يساعد فى التدخل المبكر لمنع حدوث المضاعفات.

 

ويشهد المؤتمر كل من، الدكتور إسلام شوقى رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب ، والدكتور مجدى عبد الحميد رئيس قسم القلب بالقصر العينى  ورئيس  شعبة ضعف القلب  بالجمعية المصرية لأمراض القلب ونخبة من الأطباء .

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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