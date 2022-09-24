شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نقل حى لتركيب أول جهاز منظم لضربات القلب يتواصل عبر البلوتوث بوادى النيل والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال عقد مستشفى وادى النيل، فعاليات المؤتمر الطبى للإعلان الرسمى لتوافر أحدث أجهزة مقومات نظم القلب وأجهزة التزامن القلبى القابلة للزرع فى الجسم والتى تعمل عن طريق البلوتوث .
يأتى ذلك برعاية الدكتور حازم خميس المدير العام للمستشفى، وتحت إشراف الدكتورة لمياء علام مدير وحدة كهرباء القلب بمستشفى وادى النيل وذلك بحضور مدير التدريب ومدير المبيعات لشركة ABBOTT و نخبة من أكبر أساتذة القلب بجمهورية مصر العربية .
وتأتى أهمية هذا المؤتمر لانفراد استخدام مستشفى وادى النيل بهذه التقنية وأحدث الأجهزة العالمية المتقدمة فى مصر و إفريقيا ، لأول جهاز منظم لضربات القلب على الإطلاق يتواصل عبر البلوتوث والذى يعمل من خلال تطبيق على الهاتف الذكي للمريض ، حيث يتيح للطبيب مراقبة المريض عن بعد طوال 24 ساعة مما يساعد فى التدخل المبكر لمنع حدوث المضاعفات.
ويشهد المؤتمر كل من، الدكتور إسلام شوقى رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب ، والدكتور مجدى عبد الحميد رئيس قسم القلب بالقصر العينى ورئيس شعبة ضعف القلب بالجمعية المصرية لأمراض القلب ونخبة من الأطباء .