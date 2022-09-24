شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامى: الدعوة للاجتهاد المؤسسى ضرورة وليست خروجا على الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الدكتور عبد الرحمن الزيد، نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، كلمة نيابة عن الدكتور عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين، تحت عنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه)، الذى انطلق اليوم ويستمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 200 وزير ومفتٍ وعالم ومفكر وإعلامي، من 54 دولة، ويناقشون (41) بحثًا.

وقال الزيد، إن مما خص الله به هذه الأمة تمام دينها وكماله، مؤكدا أن حسبها شرفا قول المولى تبارك وتعالى: " كنتم خير أمة أخرجت للناس"، والشرع الحنيف كفل لهذه الأمة سعادة الدارين، فقد عاشت الأمة في كنف الشريعة قرونا وأقامت حضارة تجمع خيري الدنيا والآخرة حرس بنيانها علماء، أنزلوا الأحكام منازلها ووصل إلينا تراثهم".

وأوضح الزيد، أن المذاهب الفقهية المعتبرة كانت الإثراء الذي استفاد منه الغرب ونحن لا نستدعي الماضي إلا لنؤكد أننا نملك ذخرا ثقافيا، مشيرا إلى دور وثيقة مكة المكرمة أكثر من مائتي عالم وأيدها العالم حيث تقول المسلمون أثروا الحضارة بتجربة فريدة وقادرون على مواصلة ذلك في ظل الانعدام الاخلاقي الذي أفرزتها العولمة، لذا علينا تقديم الحلول ليشرع الفقهاء في تقديم هذه الحلول العاجلة".

وأوضح أن الدعوة للاجتهاد المؤسسي ضرورة في مجتمعات لا يجدي فيها الجمود في مقابل أنه ليس خروجا على الدين، والبحث عن حلول معاصرة لملاحقة التطورات الجديدة، ما يحعل المسلم غير منعزل عن العالم، مؤكدا أن أعظم ما ابتلي به المسلمون تناقص العلماء الأكفاء وتعالي أصوات الجهلاء، وغياب التنسيق بين المؤسسات العلمية الأمر الذي استغله هؤلاء في التجرؤ على الفتوى، ولابد من التوعية بخطر الفتوى بغير علم.

ويتناول المؤتمر الدولى العام الثالث والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية المحاور التالية:

المحور الأول: الاجتهاد ضرورة ملحة فى عصرنا الحاضر.

المحور الثاني: صور الاجتهاد وضوابطه.

المحور الثالث: المجتهدون وإعدادهم.

المحور الرابع: نماذج عصرية ملحة فى المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل:

- التعامل بالعملات الافتراضية.

- تدويخ الحيوان قبل ذبحه.

- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.

- المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسى.