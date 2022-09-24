شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف المساعدات النقدية تكافل وكرامة بعد دخول أسر جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر الجارى، حيث أشارت إلى انتظام الصرف بعد دخول أسر جديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية وحاملي البطاقات الذكية وذلك من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك نتيجة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"5.1 ملايين أسرة.

وفى مطلع الشهر الجاري وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتوزيع البطاقات الذكية "ميزة" للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، من خلال شركات التوزيع؛ بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها، مشيرة إلي أن هذه الخدمة المميزة تأتى فى إطار تبني الوزارة لاستراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.