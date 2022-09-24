شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام X الزراعة.. مصر الأولى عالميا فى إنتاج نخيل التمر..تمتلك 15.5 مليون نخلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من إصداره الرابع "أرقامX الزراعة"، أشار خلاله إلى إنتاج مصر من نخيل التمر.

أوضح العدد أن مصر، تعد الأولى عالميا في إنتاج نخيل التمر، حيث تمتلك حوالي 15.5 مليون نخلة، على مساحة إجمالية حوالي 135 ألف فدان، تمثل إجمالي المساحة المزروعة بنخيل التمر في محافظات مصر.

وتبلغ إجمالى إنتاجية التمور في مصر حوالي 1.8 مليون طن، بينما تأتي أعلى 5 محافظات في إنتاح التمور في مصر، كالتالي: أسوان، الوادي الجديد، الجيزة، الشرقية، والبحيرة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام فى الزراعة، الذي يلقي الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.