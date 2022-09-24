نائب رئيس اتحاد عمال مصر يفتتح دورة تثقيفية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

افتتح هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، الدورة التثقيفية للجان النقابية للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية على مستوى الجمهورية والمقامة بمدينة الإسكندرية بالمركز الثقافي التعاوني في الفترة من 23 وحتى 26 سبتمبر.

وبحسب بيان الاتحاد، اليوم السبت، بدأ المهيري كلمته بالترحيب بالزملاء أعضاء اللجان النقابية، مؤكدًا أن تنظيم النقابة العامة لهذه الندوات مع القواعد العمالية تنفيذًا لخطة واستراتيجية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتواصل مع اللجان النقابية.

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أنه تم تنظيم دورات تثقيفية للجان النقابية للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والتفاوض بشأنها.

وأوضح أن دور اللجان النقابية العمالية للحفاظ حقوق ومكتسبات العمل والتواصل معهم داخل مواقع العمل وحثهم على الحفاظ، والتمسك بالمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأكد رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية نجاح مصر باستضافة مؤتمر العمل العربى للدورة 48 بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال عرب ورؤساء وأعضاء الاتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية، مهنئا حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، ومحمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، على نجاح المؤتمر على أرض مصر.​