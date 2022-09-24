"الثقافي الأرثوذكسي" يستكمل مناقشة أهمية التاريخ الكنسي.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

يستكمل المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، مؤتمره الثامن للتاريخ الكنسي: "القرن السابع.. ثوابت ومتغيرات"، اليوم السبت، وذلك بحضور الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها، والأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

وألقى الأنبا رافائيل، المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر، أمس الجمعة، بعنوان: "يوحنا النقيوسي"، تلتها محاضرة القمص يوسف الحومى بعنوان "بطاركة القرن السابع"، أعقبها محاضرة أنبا إرميا بعنوان "دخول العرب مصر" وألقى الأنبا مكاريوس محاضرة عنوانها: "الرهبنة في القرن السابع، وأنبا صموئيل المعترف ونبوءته".

كما تضمنت فعاليات اليوم محاضرة بعنوان: "أباطرة وحكام القرن السابع" لزكريا عبد السيد، كما ألقى الدكتور عادل فخري محاضرة بعنوان: "آثار القرن السابع".

جاء ذلك بمقر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالأنبا رويس بالعباسية، بالاشتراك مع مركز البابا شنودة الثالث للتاريخ الكنسي بوسط القاهرة ومعهد الدراسات القبطية.​