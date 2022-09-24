مليون ونصف طن سماد.. خطة "الزراعة" استعدادًا للموسم الشتوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطتها لتوزيع الأسمدة الشتوية على المزارعين.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة سوف تقوم بصرف حصص الأسمدة المدعمة للمحاصيل الشتوية في 4 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى توفير لجان مرور على الأراضي لتوجيه النصائح والدعم إلى المزارعين خلال مراحل الإنبات.

وأضاف الشناوي، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن الوزارة تستعد لاستلام مليون ونصف مليون طن للموسم الشتوي، لافتًا إلى أنه جار استلام الحصص المقررة لوزارة الزراعة من خلال الجمعيات العامة؛ وهي الجمعية العامة للإيمان والجمعية العامة للإصلاح الزراعي والجمعية العامة لاستصلاح الأراضي والشركة التابعة للبنك الزراعي المصري، طبقًا للحصص المقررة.

ولفت رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من موسم توزيع الأسمدة الشتوية الأسبوع الماضي، علي الجمعيات؛ حيث يتم حاليًّا ضخ مدة الموسم الشتوي في الجمعيات الزراعية مع الالتزام بضوابط الصرف التي وضعتها الوزارة للمحاصيل الشتوية المختلفة؛ كالقصب والقمح والخضر.

وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية إلى أن توفير كل مستلزمات الإنتاج أولى الخطوات، وجار الانتهاء منها لضمان تحقيق موسم زراعي ناجح، مؤكدًا أن لجان المديريات بالمحافظات تحركت للمتابعة الدورية للزراعة، بالإضافة إلى التنسيق التام بين الإدارة المركزية للتقاوي ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية بقطاع شؤون المديريات بالمحافظات؛ كل في عمله، بهدف خدمة المزارع.