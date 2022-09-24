6 أيام وتنتهي مهلة التموين لتسجيل رقم الموبايل عل بطاقات الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أيام قليلة وتنتهي المهلة التي حددتها وزارة التموين للمواطنين بشأن تحديث بطاقات التموين 2022 عبر موقع دعم مصر.

ويستمر فتح موقعي (دعم مصر - مصر الرقمية) لتسجيل رقم ‏الهاتف المحمول على بطاقة الدعم حتى نهاية سبتمبر الجاري وفقا لقرار وزارة التموين، ويمكن التسجيل من هنا.

كان وزير التموين قد أعلن مد ‏فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقات التموين حتى 30 سبتمبر الجاري، وجاء قرار تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم لاستكمال قواعد ‏بيانات بطاقة الدعم، حيث سيسهم رقم الهاتف المحمول في ‏سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به أو عبر إرسال رسائل ‏قصيرة له على الهاتف المحمول.

ويشترط أن يكون رقم الهاتف مسجلا باسم صاحب بطاقة التموين، فيما أعلنت وزارة التموين أنه تم استثناء أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن ‏يُقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.‏​