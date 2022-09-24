6 أيام وتنتهي مهلة التموين لتسجيل رقم الموبايل عل بطاقات الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
أيام قليلة وتنتهي المهلة التي حددتها وزارة التموين للمواطنين بشأن تحديث بطاقات التموين 2022 عبر موقع دعم مصر.
ويستمر فتح موقعي (دعم مصر - مصر الرقمية) لتسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم حتى نهاية سبتمبر الجاري وفقا لقرار وزارة التموين، ويمكن التسجيل من هنا.
كان وزير التموين قد أعلن مد فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقات التموين حتى 30 سبتمبر الجاري، وجاء قرار تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم لاستكمال قواعد بيانات بطاقة الدعم، حيث سيسهم رقم الهاتف المحمول في سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به أو عبر إرسال رسائل قصيرة له على الهاتف المحمول.
ويشترط أن يكون رقم الهاتف مسجلا باسم صاحب بطاقة التموين، فيما أعلنت وزارة التموين أنه تم استثناء أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يُقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.