محمود محيي الدين يكشف أهداف قمة cop27 بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ ستركز على التنفيذ وحشد التمويل والدفع بمشروعات المناخ.

وأوضح محيي الدين، خلال حواره مع المنصة الإعلامية لمجتمع التنمية العالمي (ديفيكس)، أن عدم توافر البيانات والتمويل الكافي، علاوةً على تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، كان لها بالغ الأثر في عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الفقر.

وأشاد رائد المناخ بالتقدم الذي تم إحرازه في ملف التخفيف من آثار التغير المناخي، مشيرًا إلى ضرورة توسيع نطاق الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وأوضح محيي الدين، في ما يتعلق بملف التكيف، أن هناك بعض التجارب الجيدة ولكنها لا تزال تعتمد على التمويل العام، مشيرًا إلى أحدث تقرير صادر عن المركز العالمي للتكيف الذي تم إطلاقه قبل أيام قليلة في روتردام؛ والذي أكد أن مساهمة القطاع الخاص لا تزيد على 3٪.

وأكد رائد المناخ للرئاسة المصرية ضرورة التعامل بجدية مع ملف الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي؛ استنادًا إلى اتفاقية باريس.

وأشاد محيي الدين، في ما يتعلق بملف التمويل، بالتزام عدد من الدول بالوفاء بحصتها من تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير ١٠٠ مليار دولار سنويًّا لدعم العمل المناخي بالدول النامية، مؤكدًا أنه حتى لو تم الوفاء بهذا التعهد؛ فإنه لا يمثل سوى ٣ في المئة من احتياجات العمل المناخي بالدول النامية.

وأكد محيي الدين ضرورة تفعيل آليات خفض الديون ودعم أسواق الكربون، مع التركيز على ربط الاستثمارات بالمشروعات.

وأعرب محيي الدين عن ضرورة تقديم مزيد من الدعم للدول منخفضة ومتوسطة الدخل؛ خصوصًا أن نصف القارة الإفريقية من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأبرز محيي الدين الإمكانات الاقتصادية الواعدة للاستثمار في العمل المناخي في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة .