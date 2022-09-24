شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سهلة.. تعرف على المستندات المطلوبة لتأجير كشك أسفل كبارى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنت المحافظة خطة تنموية لتخصيص مواقع أسفل عدد من الكباري ومحاور الطرق الرئيسية، لإقامة أكشاك ومطاعم ومحال حضارية لإقامة مشاريع خدمية مفيدة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتطوير الشوارع والطرق وأسفل الكباري بالمحافظة واستغلالها لإضافة لمسة جمالية وشكل حضارى وكذلك خلق فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين.

وأتاحت المحافظة عددا كبيرا من الأماكن سواء التي تم تنفيذها أو الجارى تنفيذها بمناطق التطوير، يمكن التقديم عليها مسبقا عن طريق المزايدة، ومتاحة للجميع، بشرط الالتزام بشروط المحافظة في مواصفات المنفذ وشكله وعدم التسبب في إشغال الطريق، وذلك من خلال التعاقد مع إدارة التسويق بديوان عام محافظة الجيزة.

"الخليج 365" يقدم في السطور التالية الشروط والمستندات المطلوبة لتأجير كشك في الجيزة:

شروط تأجير أكشاك تجارية في الجيزة:

-التعاقد لمدة 3 سنوات بزيادة سنوية 10%.

-يتم تحديد سعر المتر المربع وفقاً لسعر السوق للمنطقة بكل حى.

-دفع مبلغ كجدية تعاقد عند تقديم الطلب بالحى.

-دفع مبلغ تأمين 10% من إجمالى قيمة التعاقد بالحى.

-تقديم نموذج بارتيشن ذات طابع جمالى ومظهر جذاب يضيف لمسة جمالية.

-يتم تواصيل المرافق (مياه – كهرباء)عن طريق الحى.

-يلتزم المتعاقد بسداد قيمة الاستهلاك مع الجهات المختصة.

المستندات المطلوبة:

-صورة بطاقة الرقم القومى.

-صورة من النموذج المقترح للكشك التجارى ومحدد به النشاط على (سى دى أو فلاشة) أو صورة ألوان.

-صورة من السجل التجارى (إن وجد).

-صورة من البطاقة الضربيبة (إن وجد).