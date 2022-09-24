شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث العديد من المواطنين عن تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعى والسرفيس التى تعتمدها محافظة الجيزة.

ويستعرض ”الخليج 365” فى السطور التالية تعريفة ركوب خطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية بمحافظة الجيزة:

-تعريفة الركوب من ميدان المنيب إلى مدينة السلام دائري، 7 جنيهات و25 قرشا.

-من ميدان المنيب إلى التجمع دائري، 5 جنيهات و75 قرشا.

-من ميدان المنيب إلى القصر العيني، 3 جنيهات و50 قرشا.

- من المنيب إلى الجيزة سكة حديد، 2 جنيه و50 قرشا.

-تعريفة الركوب من المنيب إلى بولاق الدكرور، 3 جنيهات و50 قرشا.

- من المنيب إلى رمسيس، 5 جنيهات.

- من المنيب إلى الهرم- فيصل دائري، 3 جنيهات و50 قرشا.

-تعريفة الركوب من المنيب إلى السيدة عائشة دائري، 3 جنيهات و25 قرشا.

-تعريفة الركوب من بولاق الدكرور إلى الإسعاف، 3 جنيهات.

-من بولاق الدكرور إلى عبود، 5 جنيهات.

- من ميدان الجيزة إلى نهاية الهرم، 4 جنيهات.

-تعريفة الركوب من ميدان الجيزة إلى نهاية فيصل، 4 جنيهات.

-تعريفة الركوب من ميدان الجيزة إلى الوراق، 3 جنيهات ونصف.

- من ميدان الجيزة إلى المعادي - حلوان، 6 جنيهات.

-من ميدان الجيزة إلى 6 أكتوبر، 7 جنيهات و50 قرشا.

- من مترو الجامعة إلى فيصل، 4 جنيهات و25 قرشا.

-تعريفة الركوب من مترو الجامعة إلى الجيزة، 3 جنيهات.

-تعريفة الركوب من السكة الحديد إلى نهاية الهرم، 4 جنيهات و25 قرشا.

- من الطالبية إلى الجيزة، 3 جنيهات.