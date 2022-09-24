شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: السيطرة على الحمى القلاعية وإطلاق الحملة القومية الـ3 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم إعطاء أكثر من 5.6 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك خلال الحملة القومية الثانية والتي انطلقت يوم 14 يوليو الماضي، واستمرت لمدة شهرين حتى يوم 15 سبتمبر، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، يفيد بالسيطرة على الحمى القلاعية خلال الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية، وتضمن التقرير ايضا إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير، أنه تم تحصين 3 ملايين و9 آلاف و796 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين حوالي 2 مليون و649 ألفا و846 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، وقد تم تنفيذ عدد 110 لجان متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في أعمال التحصين.

و أشار التقرير، إلى أنه تم عقد 13607 ندوات إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين وترقيم وتسجيل 120 ألف و412 رأس ماشية وتوزيع 420 ألف رقم بلاستيك على مديريات الطب البيطري المختلفة لأعمال التسجيل والترقيم، بالإضافة إلى التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية.

وقال رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقرر إطلاق الحملة الثالثة منتصف نوفمبر القادم من أجل تأكيد السيطرة على الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مشيرا إلى أن كافة اللقاحات التى أستخدمت في أعمال السيطرة على القلاعية لقاحات محلية الصنع باًيدى ومصانع وطنية في معهد الامصال واللقاحات البيطرية وشركة ميفاك للقاحات البيطرية.