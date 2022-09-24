الشأن المحلي يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم /السبت/، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فتحت عنوان "مصر تطالب باستئناف مفاوضات السلام وتنفيذ التعهدات الدولية بإعمار غزة"، قالت صحيفة (الأهرام) إن سامح شكري وزير الخارجية، طالب بضرورة إنهاء حالة الجمود الحالي في ملف عملية السلام بالشرق الأوسط من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أسرع وقت ممكن؛ بهدف الوصول إلى تحقيق حل الدولتين.

وأضافت الصحيفة أن شكري، استعرض، خلال مشاركته فى أعمال الاجتماع الوزاري للجنة تنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جهود مصر ودورها الرئيسي في وقف التصعيد الأخير بقطاع غزة، وتثبيت التهدئة، للحيلولة دون تجدد العنف، وتدهور الأوضاع.

وأشارت إلى أن شكري شدد على دعم مصر عمل اللجنة، التي تمثّل نموذجا للتنسيق والتشاور الفعال بين مختلف الأطراف الدولية، بهدف مساندة الجانب الفلسطينى على الصعيد الاقتصادي، والإسهام في وضع الأسس الاقتصادية التي يمكن للدولة الفلسطينية الاستناد عليها.

وفي شأن آخر أكدت (الأهرام) أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل الدراسة، مؤكدة بدء الدراسة في الموعد المحدد أول أكتوبر القادم، وذكرت أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر تعليمات عاجلة لجميع مدارس الجمهورية بعدم تكليف تلاميذ رياض الأطفال بأي واجبات مدرسية، مع تأكيد أهمية هذه المرحلة في عملية إعداد الأطفال للتعليم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه سيتم الدفع بأكثر من 500 طبيب استشاري بمختلف التخصصات، من أساتذة الجامعات وكبار الأطباء، لمستشفى شرم الشيخ الدولي؛ ليكون على أتم استعداد وجاهزية للتأمين الطبي للمؤتمر.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قولها " إن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ (COP 27) تضع هدفين رئيسيين للقمة المقبلة في مدينة شرم الشيخ: أولهما تحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، وذلك من خلال تحويل ما تعهد به المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص خلال مؤتمر المناخ في (جلاسجو) العام الماضي إلى تدابير واقعية وإجراءات تنفيذية، وثانيهما تحفيز جهود التكيف والمرونة من خلال تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وفي الشأن الدولي، قالت الصحيفة إنه وسط انتقادات دولية، أطلقت روسيا أمس استفتاءات في أربع مناطق أوكرانية، وهي: جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان المعلنتان ذاتيا وخيرسون وزابوريجيه، ‬تلك التي تنتهى الثلاثاء المقبل.

ونقلت الصحيفة عن دنيس بوشيلين الزعيم الانفصالي في جمهورية دونيتسك، في مقطع فيديو نشره على "تليجرام"، إن "الاستفتاء حاسم، وتقدم إلى واقع جديد".

وذكرت وسائل إعلام روسية أمس، أن التصويت سيجري خلال الأيام الأربعة الأولى في المنازل؛ لأسباب أمنية، وفي اليوم الأخير فقط ستستضيفه مراكز الاقتراع‪.‬

ومن جانبها، وتحت عنوان "انطلاق المؤتمر الدولي للشئون الإسلامية" ذكرت (الجمهورية) أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثون سينطلق اليوم، تحت عنوان "الاجتهاد ضرورة العصر" وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.. ويشارك في أعمال المؤتمر - الذي تستغرق فعالياته يومين في أحد فنادق القاهرة - أكثر من مائتي وزير ومفت وعالم ومفكر وإعلامي من 54 دولة، حيث يناقش المشاركون في أعمال المؤتمر، 41 بحثا من خلال خمسة محاور، هي الاجتهاد ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر، صور الاجتهاد وضوابطه، المجتهدون وإعدادهم، نماذج عصرية ملحة في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسي.

وفي شأن آخر، أشارت الصحيفة تحت عنوان "الري تعالج مشكلات 30 عاما سابقة في واحة سيوة" إلى أن وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم تفقد على الطبيعة أعمال التطوير بواحة سيوة، والتقى مشايخ الواحة للتعرف على مطالبهم ورؤيتهم المستقبلية، مؤكداً أنه لن يتم البدء في حفر أية آبار جوفية قبل التأكد من الاستفادة من مياهها بالشكل الأمثل ومنظومة الصرف الزراعي، مشيرا إلى أهمية التحول لاستخدام نظم الري الحديث للترشيد وزيادة الإنتاجية المحصولية.

وأضاف "نسعى لتحقيق الاستقرار لأهالي الواحة مع استدامة الموارد المائية، وأن أعمال التطوير تهدف لوضع حلول لمشكلة زيادة الملوحة بمياه خزان الحجر الجيرى المتشقق الرئيسي؛ نتيجة الحفر العشوائي، لحل مشكلة زيادة مياه الصرف الزراعي والتي أدت لارتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضي الزراعية وهو ما أثر سلباً على هذه الأراضي، وهى مشكلات قائمة منذ 30 عاماً.

وفي الشأن الدولي، كتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "شكري يستعرض الموقف المصري من القضايا الإقليمية والدولية" أن وزير الخارجية سامح شكري استعرض - خلال الاجتماع الذي عقده وزير خارجية الولايات المتحدة أنتونى بلينكن مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومـصر والعراق والأردن واليمن، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة - الموقف المصري إزاء عدد من القضايا الرئيسية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة السورية والملف اليمني وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي.

من ناحيتها، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال "إننا قادرون على تجاوز التحديات العالمية الراهنة، والاضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع غير المسبوق في تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات".

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية- خلال لقائه مع السفير السويدي هوكان إيمسجورد بالقاهرة، وبعض ممثلي الشركات السويدية بمصر اليوم - "إننا مستمرون في مواصلة التعافي الاقتصادي نتيجة الجهود التنموية الضخمة التي تبذلها الحكومة، بما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية أكد نجاح مصر بنهاية يونيو 2022، في تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، وبلغ نحو 3.9% في العام المالي (2014/ 2013)، بينما تراجع عجز الموازنة من 13% في العام المالي (2013 / 2012) إلى 6.1%، كما استطعنا خفض معدل الدين من 103% في يونيو 2016، إلى 87.2% بنهاية العام المالي الماضي".ش