شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل عند إصابة طفلك بفيروس كورونا؟.. الصحة تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب اتباع سلسلة من الإرشادات الصحية عند إصابة الأطفال بفيروس كورونا أولها هو اتباع نفس الطرق التى يتم التعامل بها مع الكبار والإسراع فى استشارة الطبيب المتخصص.

وقالت وزارة الصحة والسكان ينبغى التأكد من أن الأعراض تتعلق بالإصابة بفيروس كورونا بالتحديد مع القيام بالعزل المنزلى والالتزام بالأدوية والتغذية الصحية مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية بالنسبة لباقى أفراد الأسرة.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أكد أن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى صفر، والوضع أصبح مطمئنا للغاية، والإصابات أصبحت قليلة للغاية، موضحا أن الموجة الأخيرة من كورونا فى مصر كانت ضعيفة للغاية والفيروس أصبح ضعيفا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أنه مع دخول موسم الشتاء وموسم المدارس والجامعات يصبح مقاومة الجهاز التفسى وتأقلمه مع التغيرات الجوية ليس سريعا، وبالتالى تزداد حالات الانفلونزا والسعال والعطس.