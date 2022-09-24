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"الصحة": لقاح الأنفلونزا يحمى كبار السن من 4 فيروسات تنتشر فى فصل الشتاء

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الأنفلونزا هام لكبار السن ويحميهم من 4 أنواع من فيروسات الانفلونزا طوال فترة الشتاء.

وقالت الوزارة من خلال منشور توعوى اليوم، تتفرع فيروسات الإنفلوانزا من النمط A إلى أنماط فرعية عديدة، ويعد هذا النمط من فيروس الإنفلوانزا الأخطر، إذ أنه وحده قد يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين.

وأضافت الوزارة، تنقسم فيروسات الإنفلوانزا من النمط B إلى سلالتين وليس أنماط فرعية، لافتة إلى أن فيروسات الإنفلوانزا الموسمية A وB هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان فى التفشيات والأوبئة»، أما النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C فقد وجد أنه لا يتسبب إلا فى حالات عدوى خفيفة.

 

وأشارت الوزارة، إلى أن لقاح الإنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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