شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء : شبكة النقل المصرية اﻷن تتمتع بجودة عالية بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شبكة نقل الكهرباء فى مصر الآن أصبحت تتمتع بجودة عالية بنسبة 100% بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن أعمال التطوير و التوسعات التى تمت بشبكات الإنتاج والنقل يعادل ضعف الشبكات التى كانت موجودة خلال الـ60 عاما الماضية.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة، أنه بالنسبة لشبكات التوزيع ما زال هناك بعض المشاكل الفنية ولكنها أصبحت محدودة جدا وغير ملموسة، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من أعمال التطوير لشبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وقال شاكر، إن الوزارة تستهدف أن تكون الخدمة التى تصل لجميع المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية بأعلى جودة وخدمة مميزة، موكداً أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظات الصعيد وسيناء بشكل خاص.