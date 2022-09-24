شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: استثمارات الطاقة المتجددة تقارب 3,5 مليار دولار لإنتاج 3570 ميجاوات والان مع تفاصيل الخبر
وقال شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن استثمارات قطاع الطاقة المتجددة في مصر تنمو بشكل متسارع ،حيث شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020 و منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.
وشدد الوزير، أن الفترة الماضية شهدت استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 9246 من البطاريات وعدد 5843 من مغيرات التيار، مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.