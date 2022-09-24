الإسكان: بدء تسليم الدفعة الأولى من وحدات سكن مصر بالمنصورة الجديدة أول نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة سيبدأ يوم 1/11/2022، وحتى يوم 2/1/2023، في تسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع سكن مصر بإجمالي 38 عمارة سكنية بمدينة المنصورة الجديدة، وفقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

وأكد مواصلة الجهود المبذولة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، لافتاً إلى أن مدينة المنصورة الجديدة تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.

وأوضح المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الثلاثاء 1/11/2022، ووحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 2/11/2022، ووحدات العمارة 3، يوم الخميس 3/11/2022، ووحدات العمارة 4، يوم الأحد 6/11/2022، ووحدات العمارة 5، يوم الإثنين 7/11/2022، ووحدات العمارة 6، يوم الثلاثاء 8/11/2022، ووحدات العمارة 7، يوم الأربعاء 9/11/2022، وتم تخصيص يوم الخميس 10/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 8، يوم الأحد 13/11/2022، ووحدات العمارة 9، يوم الإثنين 14/11/2022، ووحدات العمارة 10، يوم الثلاثاء 15/11/2022، ووحدات العمارة 11، يوم الأربعاء 16/11/2022، ووحدات العمارة 12، يوم الخميس 17/11/2022، ووحدات العمارة 13، يوم الأحد 20/11/2022، ووحدات العمارة 14، يوم الإثنين 21/11/2022، ووحدات العمارة 15، يوم الثلاثاء 22/11/2022، ووحدات العمارة 16، يوم الأربعاء 23/11/2022، بينما تم تخصيص يوم الخميس 24/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 17، يوم الأحد 27/11/2022، ووحدات العمارة 18، يوم الإثنين 28/11/2022، ووحدات العمارة 19، يوم الثلاثاء 29/11/2022، ووحدات العمارة 20، يوم الأربعاء30/11/2022، ووحدات العمارة 21، يوم الخميس 1/12/2022، ووحدت العمارة 22، يوم الأحد 4/12/2022، ووحدات العمارة 23، يوم الإثنين 5/12/2022، ووحدات العمارة 24، يوم الثلاثاء 6/12/2022، ووحدات العمارة 25، يوم الأربعاء 7/12/2022، وتم تخصيص يوم الخميس 8/12/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 26، يوم الأحد 11/12/2022، ووحدات العمارة 27، يوم الإثنين 12/12/2022، ووحدات العمارة 28، يوم الثلاثاء 13/12/2022، ووحدات العمارة 29، يوم الأربعاء 14/12/2022، ووحدات العمارة 30، يوم الخميس 15/12/2022، ووحدات العمارة 31، يوم الأحد 18/12/2022، ووحدات العمارة 32، يوم الإثنين 19/12/2022، ووحدات العمارة 33، يوم الثلاثاء 20/12/2022، ووحدات العمارة 34، يوم الأربعاء 21/12/2022، وتم تخصيص يوم الخميس 22/12/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة 35، يوم الأحد 25/12/2022، ووحدات العمارة 36، يوم الإثنين 26/12/2022، ووحدات العمارة 37، يوم الثلاثاء 27/12/2022، ووحدات العمارة 38، يوم الأربعاء 28/12/2022، وتم تخصيص الأيام من الخميس 29/12/2022 : الإثنين 2/1/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة