قتيلان في حرب شوارع .. الجنايات تحدد أولى جلسات محاكمة المتهمين في "خناقة الإمام الغزالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

أكد خالد محمد محامي ضحايا "معركة الإمام الغزالي، أن الدائرة 26 بمحكمة جنايات الجيزة، حددت جلسة 3 أكتوبر الجاري، لبدء محاكمة ثلاثة أشقاء "تجار مخلل" متهمين بقتل شقيقين في معركة دموية بالأسلحة البيضاء وقعت بينهما في إحدى شوارع حي إمبابة بالجيزة.

المتهمين الثلاثة "ياسر وحسن وسامح" ـ أشقاء ـ خلال استجوابهم من قبل جهات التحقيق اعترفوا بقتل المجني عليهما "أحمد وإسلام"، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء خلال حضورهم "عقيقة مولود" بسبب خلاف على مبلغ مالي "شراكة محل مخلل". ترجع أحداث القضية عندما تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي مفاده بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أسرتين في منطقة المنيرة الغربية وقوع قتلى وجرحى. قوة أمنية ترأسها رئيس مباحث القسم، انتقلت إلى محل البلاغ مكان الواقعة، وتبين وجود جثتين "أحمد وإسلام" شقيقان، نقلتهما سيارة الإسعاف إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطبيب الشرعي لكشف ملابسات القضية واستخراج تصريح الدفن عقب الصفة التشريحية. تحريات الأجهزة الأمنية، بينت أن مشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب خلافات مالية على شراكة محل مخلل" ابني كان مسلفهم فلوس وبياخد منهم أرباحها .. وطالبهم بيها علشان فرح أخوه على العيد. وفضلوا يمطالوا عشان ميدفعوش". باشرت النيابة التحقيقات التي أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات.