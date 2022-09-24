شكرا لقرائتكم خبر عن "السكة الحديد" تتيح اشتراكات مخفضة على قطارات تحيا مصر لطلاب المدارس والجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكة الحديد السبت القادم، اتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على القطارات ( تحيا مصر ) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات. وفى النقاط التالية نوضح الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية بقطارات تحيا مصر بالسكة الحديد. 1- التوجه الى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية 2- شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها 5 جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات . 3- عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي. 4- ملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية. 5- يتم السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر) بالسفر على قطارات التهوية الديناميكية مع دفع فرق الأجرة بشباك التذاكر. 6- فى حالة ركوب حامل اشتراك الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر) بدون حجز فرق درجة السفر بقطارات التهوية الديناميكية يحصل منه قيمة التذكرة بالكامل بالاضافة إلى الغرامة المقررة .