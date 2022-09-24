شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر "الاجتهاد ضرورة العصر" بالأوقاف بحضور 200 وزير ومفتٍ من 54 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين، تحت عنوان:"الاجتهاد ضرورة العصر (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه)، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 200 وزير ومفتٍ وعالم ومفكر وإعلامي، من 54 دولة، ويناقشون (41) بحثًا.

وأناب المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى افتتاح المؤتمر، وأكد وزير الأوقاف، أنه تم تحديد واختيار موضوع المؤتمر بعناية شديدة، لافتا إلى أن من أهم محاور المؤتمر هو أهل الاجتهاد، فالعلم الشرعى ليس مباحا لغير المتخصصين، قائلا: "الاجتهاد له ضوابط ويحتاج إلى تأهيل وإعداد كبير وهناك فارق بين الجانب الوعظى والاجتهاد ويمكن أن يكون إنسان عالما كبيرا وليس لديه القدرة على الوعظ فليس كل واعظ فقيها أو عالما.

ويتناول المؤتمر الدولى العام الثالث والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية المحاور التالية:

المحور الأول: الاجتهاد ضرورة ملحة فى عصرنا الحاضر.

المحور الثاني: صور الاجتهاد وضوابطه.

المحور الثالث: المجتهدون وإعدادهم.

المحور الرابع: نماذج عصرية ملحة فى المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل:

- التعامل بالعملات الافتراضية.

- تدويخ الحيوان قبل ذبحه.

- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.

- المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسى.

وكشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق عن عقد مقرأة قرآنية لكبار قراء القرآن الكريم فى مصر على هامش المؤتمر، مؤكدا أن المقرأة ستكون مجودة ومرتلة ليشاهد وفود الدول قراء القرآن الكريم فى مصر، كما سيتم فى اليوم الثانى للمؤتمر عقد أمسية ابتهالية لكبار المبتهلين المعتمدين فى الإذاعة ويتم الإعداد لها جيدا لتخرج بصورة مشرفة أمام وفود الدول المشاركة فى المؤتمر.