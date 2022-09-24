هشام عباس ومواهب الأوبرا في ختام مهرجان رشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يختتم مهرجان رشيد الأول للموسيقى والغناء، فعالياته مساء السبت 24 سبتمبر، على مسرح الميناء الجديدة بمحافظة البحيرة.

ففي العاشرة مساء يتغنى الفنان هشام عباس بباقة متنوعة من أشهر أعماله منها ما تبطليش، فاكر ايام لمتنا، شوفي، جمالك خطر، وانا أعمل أيه، عيني، عنيها السود، فينه، وناري نارين، قول عليا مجنون، وبتقولي، جوه في قلبي، زمان وغيرها .

يسبقه فى الثامنة مساء يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وتحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، نخبة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها علي باب مصر، شلبية جارتي، يا ورد مين يشتريك، رمش عينه، عطشان يا اسمراني، شحات الغرام، روحي وروحك، يا حلو ناديني، إن كنت ناسي، يا وابور قولي، من حبي فيك، غني لي، يا حلو يا أسمر، نعناع الجنينة، الأسامي، قادرين يا دنيا، ع اليادي، زي الهوى، بلد التاريخ، مصر يا أعز الحبايب.

ويؤدي هذه الأغاني: مروان، هدهد، غادة، زياد، آلاء الشربيني، أدهم، رحمة ضاحي، مصطفي ناصر، رحمة عصام، هاجر، يوسف الراوي، شمس، مريم حنفي، أحمد مجدي، اسراء عصام، أحمد فايد، ريم ايمن، أميرة معروف، ملك عبد المنعم، ساندرا.