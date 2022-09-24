الليلة الثانية لمهرجان رشيد.. نسمة محجوب تتألق بمؤلفات عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - جولة فى عالم الغناء الراقى جاءت ضمن فعاليات مهرجان رشيد الأول للموسيقى والغناء حيث انقضت الأمسية الثانية بين المؤلفات الشرقية بطابعها المميز والاعمال الغربية الجادة .

ففى ميناء رشيد الجديدة ووسط حشد جماهيرى وبأداء متجدد تغنت الفنانة نسمة محجوب بمختارات من اعمالها الخاصة كان منها يا محروسة، أهل مصر، حب اخوات، علي طبيعتي، كل شمس، يا غاوي هروب، مستغربة، ليالي اوچيني، حكاية شعب، بالعكس بالاضافة الي نخبة متنوعة من أعمال زمن الفن الجميل منها بانوراما فيروز - أم كلثوم - عبد الحليم حافظ وغيرها الى جانب مجموعة متنوعة من اشهر الاغاني الفرنسية والانجليزية

بعدها قدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا القاهرة بقيادة المايسترو محمد وهيدى مختارات من الأغاني العالمية الشهيرة التى لاقت الاعجاب والاستحسان كان منها بيلا تشاو، سواي، ربما، علي طريقتي، استطيع الرقص طول الليل، حلق بي إلي القمر، يعود إلي سيرانتو، الليلة، أشعر بالجمال، سوف أبقى، لابمبا أدا ها كل من ليلي إبراهيم، عزت غانم، داليا فاروق، إبراهيم ناجي، سلمي الجبالي وأسامة علي .