مصر للطيران: تعليمات جديدة للحصول على تأشيرة السياحة عند الوصول للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران التعليمات الصادرة من السلطات السعودية المختصة، والتي بدا تنفيذها للحصول على تأشيرة السياحة عند الوصول لأحد مطارات المملكة العربية السعودية لحاملي الإقامات الدائمة أو التأشيرات السياحية والتجارية للولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي (شنجن)، بشرط أن تكون التأشيرة متعددة وسارية، وتم استخدامها مرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة.

وأضافت الشركة في بيان لها يشمل ذلك الأقارب المرافقين من الدرجة الأولى (الزوج / الزوجة - الوالدين - الأبناء) طبقا لما يلي:

- سن الدخول للأبناء في مطار (الدمام) تحت 21 سنة.

- سن الدخول للأبناء في مطارات (الرياض - جدة - المدينة - القصيم) تحت 18 سنة.