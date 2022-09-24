الداخلية تكشف حقيقة دهس طفل وهروب السائق بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "سيارة مسرعة تصدم طفل بالغربية والأمن يلاحق السائق".

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى وأثناء سير عربة "كارو " تجرها دابة يستقلها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) إصطدمت بأحد الأطفال حال لهوه أمام منزله ، مما أدى لإصابته بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج "لم يقم أهلية الطفل بتحرير محضر بالواقعة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عربة " الكارو " و قائدها ، و بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.