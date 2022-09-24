شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حسين: إطلاق المتحدة أكبر محتوى للطفل يحصنه من كوارث خفية وراء الشاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الشروق، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى، خلال الفترة القادمة، من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية، أمر غاية في الأهمية، وبداية صناعة الوعي الحقيقي داخل الدولة.

أضاف عماد الدين حسين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر قناة CBC، أن مخاطبة الطفل ركن أساسي خلال هذه الفترة، لاسيما وأن هناك كارثة في المجتمعات العربية تواجه الأطفال، الذين يجلسون كثيرا أمام شاشات الهواتف دون معرفة ماذا يشاهدون.

وتابع عماد الدين حسين: "يجب أن نثبت وعي الناس منذ الصغر، ونعلهم يتعلقوا بمجتمعاتهم ودولهم، لذلك برامج الأطفال لن تقل أهمية عن البرامج الأخرى، وفكرة تحصين الأطفال وتعليمهم القيم المصرية في إطار من الحرية والديمقراطية وكل ما هو إيجابي أمر جيد جدا".

وتطلق المتحدة، خلال الأيام المقبلة، أكبر شركة إنتاج متخصصة فى محتوى الطفل بكافة مستوياته وهى "نبتة " ستبدأ بـ7 أعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية أو عرائس، ومسابقات ومفاجآت كبرى سيتم الإعلان عنها قريبا والتى ستصبح رائدة فى مجال محتوى الطفل على كافة المستويات.

تبدأ الخريطة البرامجية الجديدة فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل بتخصيص فترات مفتوحة للأطفال فى قنوات المتحدة المختلفة، تتضمن كارتون وبرامج أطفال منها برنامج " رحلة سعيدة " تقديم زهرة رامى، والكاتبة سماح أبو بكر عزت، والطفلة كنده، بالإضافة إلى عرائس يحيى وكنوز على قنوات cbc والتليفزيون المصرى وبرنامج "أطفال الحياة " تقدمه سلمى صباحى على قناة الحياة.

هذا بالإضافة إلى تحضير الجزء الثانى من مسلسل يحيى وكنوز بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، يتضمن القيم والأخلاق النبيلة وتربية الأطفال، كما سيتم إطلاق 26 أغنية ترفيهية وتعليمية جديدة للأطفال منها الأبجدية العربية وجدول الضرب وأغانى تحس على احترام الكبير وقيمة العائلة والإنتماء للوطن.

وقررت المتحدة، تخصيص فقرات فى البرامج الدينية للأطفال، وذلك لتعاليم الدين الصحيح وقيم التسامح والمحبة وتعليم الأطفال، وتخصيص فقرات فى برامج التوك شو يومى الجمعة والسبت "إجازة المدارس"، وأطلقت المتحدة، أكبر مشروع مواهب كرة قدم فى تاريخ مصر وهو " كابيتانو مصر" بالتعاون مع وزارة الشباب، واختبر فيه حتى الآن 50 ألف موهبة سن 14 سنة فى معظم المحافظات، وسيتم تبنى أفضل المواهب فيهم.