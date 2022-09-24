شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يهنئ المملكة العربية السعودية باليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده بمناسبة اليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية.

وكتب الأمين العام على حسابه الرسمي بموقع تويتر "أهنئ خادم الحرمين الشريفين ‎الملك سلمان بن_عبد العزيز آل سعود وولى العهد ‎الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودى بمناسبة ‎اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية، متمنياً أن يديم الله على المملكة الأمن والرخاء والإستقرار فى ظل قيادتهم الحكيمة والرشيدة.