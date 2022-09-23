سحب ورياح وأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غد السبت 24 سبتمبر، وحتى الخميس 29 سبتمبر.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد تلك الفترة طقـسًا حارًا رطـبًا نـهـاراً على القـاهرة الكبرى والوجـه البـحـري مائل للحرارة على السـواحـل الشـمـالـيـة شـديـد الحـرارة علي جنوب سيناء وجنوب البــلاد، معتـدل الحـرارة رطـب ليـلا على القاهرة الكبـرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سحب ورياح وأمطار

وأشارت التوقعات إلى ظهور السحب المنخفضة صباحـاً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحـل الشمـالية؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء.

فيما تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد؛ مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

ويشهد يوم غد السبت 24 سبتمبر 2022 فرص أمطـار خفيـفـة بنسبة حدوث (30 % تقريبا)، على مناطق من أقصى غرب البلاد ( السلوم - مطروح) على فترات متقطعـة.

وتأتي درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل كالآتي:

درجات الحرارة السبت 24 سبتمبر 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 33 أما المحسوسة 35

السواحل الشمالية العظمى 29 والمحسوسة 32

جنوب سيناء العظمى 37 والمحسوسة 40

شمال الصعيد العظمى 38 أما المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 41 المحسوسة 42

درجات الحرارة الأحد 25 سبتمبر 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 33 أما المحسوسة 35

السواحل الشمالية العظمى 29 والمحسوسة 32

جنوب سيناء العظمى 37 والمحسوسة 40

شمال الصعيد العظمى 40 أما المحسوسة 41

جنوب الصعيد العظمى 42 المحسوسة 43

درجات الحرارة الاثنين 26 سبتمبر 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 34 أما المحسوسة 36

السواحل الشمالية العظمى 29 والمحسوسة 32

جنوب سيناء العظمى 37 والمحسوسة 39

شمال الصعيد العظمى 38 أما المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42 المحسوسة 43

درجة الحرارة الثلاثاء 27 سبتمبر 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 35 أما المحسوسة 37

السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 37 والمحسوسة 39

شمال الصعيد العظمى 38 أما المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42 المحسوسة 43

درجات الحرارة الأربعاء 28 سبتمبر 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 35 أما المحسوسة 37

السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 38 والمحسوسة 40

شمال الصعيد العظمى 37 أما المحسوسة 39

جنوب الصعيد العظمى 43 المحسوسة 44

درجات الحرارة الخميس 29 سبتمبر 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 34 أما المحسوسة 36

السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 38 والمحسوسة 40

شمال الصعيد العظمى 37 أما المحسوسة 39

جنوب الصعيد العظمى 43 المحسوسة 44