وزيرة الثقافة: "المبدع الصغير" من المسابقات غير المسبوقة في الوطن العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

سلَّمت الدكتوره نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جوائز الدورة الثانية من مسابقة المبدع الصغير 2022، والتي تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا، بحضور الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الاعلى للثقافة، وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة الثقافة، أن جائزة المبدع الصغير، تُعد من المسابقات غير المسبوقة في الوطن العربي، لأنها ترتبط بالأطفال والنشء عماد المستقبل، وأضافت أن الجائزة تؤكد على اهتمام الدولة بهم، ورعايتها لهم، وتقديرها لموهبتهم وإبداعهم٬ والتي تقام تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية.

ونوهت وزيرة الثقافة، إلى أنه قد تم مضاعفة أعداد الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية٬ واختيار أربعة فائزين في كل فرع من فروع الجائزة الثمانية، بواقع فائزين لكل مرحلة عمرية، كما أشارت إلى أن وزارة الثقافة تقوم بتوفير الرعاية الكاملة للفائزين من خلال القطاعات والهيئات المختلفة التابعة للوزارة، والبدء في إصدار سلسلة أدبية فنية جديدة تحمل عنوان “جائزة الدولة للمبدع الصغير”، تصدر عن المركز القومي لثقافة الطفل٬ للتعريف بإبداعات الصغار في مجالات القصة والمسرح والشعر، إضافة إلى الرسم.

وفي ختام كلمتها قدمت وزيرة الثقافة، الشكر لأعضاء اللجنة العليا للجائزة، ولجان التحكيم، وللجهات المشاركة بالجائزة، وكافة المشاركين وأولياء أمورهم.

ومن جانبه، استعرض هشام عزمي تفاصيل الدورة الثانية من الجائزة وعدد الذين تقدموا للمشاركة من كافة المحافظات المصرية، بما يؤكد أن مصر ستظل ولادة للابداع في كافة مجالات الفنون والابداع والابتكار، ووجهة التحية لكل من شارك في الجائزة والاعداد لهذا الحفل.

تضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن الفائزين بالجائزة، اعقبة عدد من الفقرات الفنية التى قدمها الفائزين في مجالات العزف والغناء.