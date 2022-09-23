استعراض الفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج وبحث زيادة التحويلات.. حصاد "الهجرة" في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي، كان لها نشاط مكثف خلال هذا الأسبوع، حيث التقت الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث فرص زيادة استثمارات المصريين بالخارج، لتضمينها في تطبيق الكتروني يضم كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج والمحفزات المستهدفة.

وتناول اللقاء التنسيق لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية بسوق الأوراق المالية المصري أمام المصريين بالخارج، وتوفير أوعية استثمارية تساعد على زيادة التحويلات.

واستقبلت نيكولاوس جاريليديس سفير اليونان لدى مصر، بالتزامن مع انتهاء فترة توليه منصبه في القاهرة، لتعزي التعاون ونقل رغبة نائب وزير الخارجية اليوناني لشئون الجاليات لقاء سيادتها بالقاهرة خلال زيارته المرتقبة، والبناء على ما سبق من نجاحات في ملف التعاون مع الجاليات اليونانية والقبرصية.

وتناول النقاش فرص تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ العلاقات بين البلدين الذي يضرب بجذوره في عمق التاريخ من خلال الأفلام التسجيلية والفعاليات الثقافية التي توضح للأجيال الجديدة حقيقة تقارب الشعبين.

ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"

والتقت أبناء الجالية المصرية بالسعودية في إطار استدامة التواصل مع المصريين بالخارج، لتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، تناول اللقاء عرضا لجهود التواصل مع وزارات ومؤسسات الدولة للاتفاق على محفزات للمصريين بالخارج

واستقبلت القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لتعظيم سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والتعاون في تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والمساهمة في دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال برامج التنمية المتكاملة التي تنفذها الأسقفية في القرى الأكثر فقرا، ويبلغ عددها 15 برنامجا، منها برامج محو الأمية، والتوعية الصحية، التمكين الاقتصادي والريفي.

واستقبلت اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمين الاجتماعي لنقل مقترحات وطلبات المصريين بالخارج، بإطلاق حزم تأمينية تناسب مختلف الشرائح من المصريين بالخارج في دول الخليج العربي وأوروبا ودول أمريكا الشمالية، والاستجابة لطلبات تحويل تأميناتهم من الدول المقيمين بها إلى مصر، والتنسيق للرد على استفسارات المصريين بالخارج في مجال التأمينات الاجتماعية، والذي يعد أحد أهم محاور اهتمام المغتربين.

وتم الاتفاق على تخصيص موقع خاص بالتأمينات التي تقدمها الهيئة للمصريين في الخارج، على التطبيق الإلكتروني الذي يجري إعداده بالتعاون بين وزارتي الهجرة والاتصالات والذي يضم باقة من الخدمات والمحفزات والتيسيرات للجاليات المصرية بالخارج.

كما استقبلت وفد نادي الروتاري في إطار تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي، وهم: النائبة نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ المصري، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، والمهندس عماد عبد الوهاب، محافظ المنطقة الروتارية (مصر)، والدكتور شريف حلمي أديب، رئيس اللجنة القانونية للمنطقة الروتارية (مصر)، والسيد أمير وديد رئيس نادى هليوبوليس النزهة، والدكتور مايكل نصيف مساعد محافظ المنطقة الروتارية، جاء اللقاء لتنسيق التعاون لصالح عدد من المبادرات التي تطلقها الوزارة في المناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

واستقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة؛ لبحث التعاون في مبادرة "مصر بداية الطريق"، لاستضافة الرموز من خريجي الأزهر حول العالم، ونقل طلب الجالية المصرية في أيرلندا لابتعاث موفدين من الأزهر الشريف لتعليمهم أمور دينهم وتوعيتهم لحل مشكلاتهم، بجانب التعريف بالمنصات الرقمية التي يقوم عليها الأزهر لمحاربة التطرف

واستقبلت وزيرة الهجرة إيلينا بانوفا منسق الأمم المتحدة في مصر لتعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة خاصة في مجال الهجرة، والتعاون للتوسع في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والاتفاق على تنظيم اجتماع موسع مع منظمة الأمم المتحدة بكافة برامجها؛ لبحث أشكال وأوجه التعاون الخاصة بموضوعات الهجرة سواء الهجرة النظامية أو غير النظامية بمشاركة وزارة الخارجية في إطار التنسيق والتكامل بصدد الرؤى المطروحة.

وتناول اللقاء سبل توسيع عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، والذي يعد ثمرة للتعاون الدولي الناجح بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، المشاركة في ملف التغير المناخي استعدادا لاستضافة مصر لقمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

كما استقبلت السفير وائل عطية، سفير مصر في كينيا، لبحث وضع الجالية المصرية في كينيا، وتعزيز التعاون ضمن مبادرة "رواد شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة" وسبل تنشيط حركة الطيران والسياحة بين مصر وكينيا، وآليات فتح الأسواق الكينية أما الدواء المصري، والتعاون في ملفات الصحة وتدريب العمالة الكينية والتعليم، وتعظيم الاستثمارات المصرية في كينيا

والتقت الفريق الإعلامي لوزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الرؤية المستقبلية لاستراتيجية التواصل الإعلامي مع المصريين بالخارج وربطهم بما يحدث في مصر من خطط التنمية، تناول اللقاء عرضًا لأبرز ما تم إعلاميًا في عدد من المبادرات الرئاسية، وعرض توضيحي عن الخطوات المقبلة للانتشار الإعلامي، وصولا لكل مصري بالخارج، بالاستفادة من آليات التحول الرقمي.

وتوجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بعميق شكرها للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لاستجابته السريعة لتوصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، وإصداره قرارًا بشأن تنظيم امتحانات ابنائنا في الخارج على أن تعقد إلكترونياوذلك تحت إشراف السفارات المصرية في مختلف دول العالم، وأن تتم الامتحانات وفقًا لنظام الفصلين الدراسيين للمرة الأولى.