حملات لإعادة تأهيل الطرق ورفع المخلفات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شنَّ حي العجوزة حملات مكبرة لتطوير وتجميل وإعادة تأهيل للطرق، وترميمها ورفع كفاءة الإنارة وإضاءة الشوارع بجانب حملات نظافة ورفع مخلفات وتراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية في نطاق حي العجوزة.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإعادة تأهيل للطرق والعمل من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين وبمتابعه من ياسر سامي مدين رئيس حي العجوزة باستمرار شن الحملات لتجميل الطرق والقيام بالصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ورفع مخلفات القمامة من الشوارع.

وأسفرت الحملات عن فرد طبقة دقشوم تمهيدًا لاعمال الاسفلت بشوارع محمود بدر الدين و احمد عرابى و السودان و المحروسة و الرشيد و و محمد شاهين و النيل الابيض بجانب تركيب بلاط انترلوك و وبلدورات ببعض الشوارع وذلك بعد اعمال الحفر الناتجة عن إصلاح كسر بمواسير مياة وتصاريح غاز وتم رفع المخلفات بالكامل، بالإضافة الى القيام بترميمات من خلال تركيب بلاط وبردورة لبعض الشوارع منها موقف السرفيس بميدان لبنان و شارع السودان وشارع اسراء المعلمين واستكمال ترميم خط مياة بشارع سيد عطوة بأرض اللواء.

وأضاف البيان: تم الترميم بالدقشوم لهبوط أرضى فى الاسفلت بشارع جامعة الدول العربية، وإعادة الشيء لأصله بشارع الفالوجا وأمام سور نادي التوفيقية (جهد كهرباء)، كما تم بناء سور من الطوب أسفل كوبري أرض اللواء من اتجاة جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى القيام بصيانة كشافات أعمدة الإنارة بشارع شهاب وشارع المراغي بجانب أعمال رفع قمامة ومخلفات وتراكمات اتربة وكنس و تجريد لعدة شوارع نطاق العجوزة وأرض اللواء.