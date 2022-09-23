شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تستعرض أنشطة الوزارة وملف الحماية الاجتماعية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التى قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 17 سبتمبر إلى 23 سبتمبر، حيث نستعرض أبرزها فى التقرير التالى الذى نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالي:

- نيفين القباج تشارك فى ملتقى "أولادنا" الدولى "كلنا إنسان"، وتساهم مع شركاء الجمعيات الأهلية فى ندوة حول "الاكتشاف والتدخل المبكر للإعاقة وسبل تهيئة الأسر للدمج" وتفتتح معرض الفنون التشكيلية من صنع اياديهم.

- فى نشاط مكثف لمشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، الوزارة تنفذ تدريبات متخصصة لعدد 624 من المخطوبين فى 5 محافظات منهم 183 من ذوى الإعاقة، وينفذ جلسات مشورة أسرية للمتعافين من الإدمان بمحافظة المنصورة.

- برنامج "فرصة" ينفذ دورة إعداد مدربين على برنامج ريادة الأعمال

- رسالة ماجستير بجامعة المنصورة عن جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وفقاً للمعايير الدولية، وتؤكد أهمية برامج الصندوق فى انخفاض نسبة التعاطى وتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا.

- القباج تشارك فى المؤتمر العربى الأول للمناخ والتنمية المستدامة تحت شعار "الأخضر.. حياة" بحضور رئيس مجلس الشيوخ ووزراء العدل والزراعة والتنمية المحلية وتؤكد نعمل على تواجد قوى وفعال للمجتمع المدنى والمتطوعين فى قمة المناخ COP27.

- برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية يستكمل خطة التعميم النهائية لتدريبات هيئة التدريس بجامعتى السادات وقناة السويس لتنفيذ تدريبات إعداد الأسر ما قبل الزواج خلال العام الجامعى 2022/2023

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يطلق يوم رياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة، ويعلن عن تقديم الخدمات العلاجية لعددـ 4500 متعافى بمراكز العزيمة لأبناء محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.

-وزيرة التضامن الاجتماعى تجتمع وفريق التدخل السريع لمتابعة لاستعراض ما تم من انجازات عن الفترة الماضية وعرض خطة توسع عمل الفريق فى مختلف المحافظات وزيادة عدد سيارات التدخل لضمان سرعة وفاعلية الاستجابة.

- القباج تشارك فى إطلاق مبادرة ومنصة "نعم" نادى المرأة العربية المنجزة بجامعة الدول العربية لجمع شمل السيدات العربيات وتوعيتهم بمخاطر سرطان الثدى.

- القباج تلتقى مع ممثلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى لمراجعة إنجازات التعاون فى برنامج لمناقشة سبل التعاون بشأن تعزيز استراتيجيات دمج ذوى الإعاقة وتمكينهم اقتصادياً.

- القباج تستقبل وزير الشئون الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية لمشاركة التجربة المصرية فى مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، ويتفقان على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين للاستفادة من الخبرات المصرية.

وزيرك التضامن تستقبل رئيس البنك الزراعى لمناقشة سبل التعاون فى الحماية التأمينية للمزارعين باسم "معاشك بإيدك"، وفى التوسع فى مشروعات الثروة الحيوانية لدعم الأسر الفقيرة وتعزيز سبل تأمين الغذاء.

- رئيس الجمهورية يبحث جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوى القدرات الخاصة" فى اجتماع بحضور دولة رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى والوزراء المعنيين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة

- التضامن الاجتماعى تنفى أن الوزارة ستقوم بتنفيذ ما يتم تداوله على مواقع التواصل بشأن مبادرة تعبئة وتغليف الطعام غير المستهلك خلال قمة المناخ لتوزيعه على المستحقين، وتؤكد أن هذا نشاط جارى عمله من خلال الجمعيات على مدار العام.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى بالمنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر لمراجعة أوجه التعاون بين الوزارة وهيئات الأمم المتحدة المختلفة فى مصر، ومناقشة الرؤية المستقبلية لدعم محور "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للبشر والاستثمار فيهم"

- الهلال الاحمر المصرى ينظم قافلة طبية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للاجئين والمصريين بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة، وتشمل القافلة الكشف الطبى المجانى وتوزيع الادوية وتطعيم كورونا وتنفيذ ندوات التوعية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى بالأمهات المثاليات عن العام الجارى، وتفتح باب التطوع لهن فى أنشطة وبرامج الوزارة، وتؤكد على دور المرأة المصرية فى تنمية الأسرة والمجتمع.

- وحدات التضامن الاجتماعى تبدأ تنفيذ ورش تدريبية لتعليم لغة الاشارة وتبدأ بمحافظة السويس بمشاركة 75 طالب وطالبة.

تشهد نيفين القباج توقيع بروتوكول تعاون ضمن مشروع "رؤية حياة" لتحسين الخدمات المجتمعية للكفيفات، وتؤكد "الكفيفات كسرن حاجز الصمت والعزلة" والقيادة السياسية دفعت بقضايا حقوق ذوى الإعاقة للأمام ولن تعود للوراء أبداً.

مساعد الوزير للحماية الاجتماعية تستعرض المبادرة الرئاسية "بر أمان" فى ورشة عمل الحماية الاجتماعية للصيادين بمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأدرياتيكى بإيطاليا.

- برنامج "وعي" ينظم النسخة الثالثة من ورش عمل إعداد المدربين بشأن قضية التغير المناخى ويستهدف شباب الجامعات والمتطوعين من مؤسسة صناع الحياة، فى اطار استعدادات الوزارة لقمة المناخ التى ستعقد فى شرم الشيخ فى نوفمبر القادم.

- فى إطار اليوم العالمى لمرضى الزهايمر، بنك ناصر الاجتماعى يساهم بإجمالى 30 مليون جنيه لاستكمال أول مركز طبى لعلاج والكشف المبكر عن مرض الزهايمر بجمعية الباقيات الصالحات للدكتورة عبلة الكحلاوى رحمها الله وغفر لها.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم ورشة عمل "تغير المناخ ووعى المواطن المصري" بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار والمهتمين بالقضية من مختلف الشركاء.

- مديرية التضامن الاجتماعى بالسويس تنظم مهرجان التفوق السنوى لتكريم الطلاب المتميزين من ابناء مصر بدور الرعاية المتكاملة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، والقباج تؤكد على أهمية تكافؤ الفرص التعليمية للجميع.

- صندوق مكافحة الإدمان ومحافظة القاهرة والمعهد القومى للأورام يطلقون قافلة بمنطقة " روضة السيدة " للكشف المبكر عن أمراض الأورام المرتبطة بالتدخين وتعاطى المخدرات ووزيرة التضامن توجه بتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل ممثل من التعاون الإيطالى للاتفاق حول توقيع مشروع التمكين الاقتصادى للمرأة الريفية فى محافظات المنيا وسوهاج.

- انعقاد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيرى "عطاء " برئاسة القباج رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى لاستعراض تقدم العمل فى إتاحة محطات مترو الأنفاق ومحطات القطار الرئيسية بالشراكة مع النقل والمواصلات، وبرنامج "العباقرة" للقادرين باختلاف، وغيره من الموضوعات.

- التضامن الاجتماعى تعقد لقاء مع الوزير مفوض طارق النابلسى مسئول الامانة الفنية لمجلس وزراء الشئؤن الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية لمناقشة خطة تنفيذ "المعرض العربى للتراث الحرفي" والمؤتمر العربى للرعاية البديلة.

- القباج تترأس اجتماع مجلس ادارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لمناقشة إعادة هيكلة الصندوق ولائحته التنفيذية وتعزيز دوره كأحد أذرع التمكين الاقتصادى للوزارة.

- لقاء مكثف بين القباج والدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن والمرأة وذوى الإعاقة بمجلس النواب لمناقشة إنهاء قانون المسنين، وبرامج الرعاية البديلة، وسبل الحماية الاجتماعية للأسر خلال الفترة القادمة.