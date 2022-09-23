شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناخ: قمة شرم الشيخ تشهد مشاركة كبيرة بسبب التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن الوفود المشاركة فى قمة المناخ التى تعقد فى مدينة شرم الشيخ، سوف تطلع على المشاريع التى قامت بها مصر فى إطار الحفاظ على المناخ، موضحا أن حركة التنقلات الداخلية ما بين الفنادق وقاعات المؤتمر ستكون أكبر دليل على تنفيذ مشروعات خضراء صديقة للبيئة.

وأضاف الدكتور على قطب، خلال إتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المشروعات ستضع الوفود الموجودة فى وضع أن يكون هناك إيجابيات لهذا المؤتمر دون المؤتمرات السابقة، لأن الظواهر الجوية العنيفة التى مر بها العالم على مدار عامي 2021 و 2022 ستؤدى إلى أن كثير من الحكومات ستوافق على المعاهدات الدولية وتنفيذها على أرض الواقع ولكن بنسب متفاوتة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكبر المصدرين للإنبعاثات الكربونية على رأس المشاركين فى قمة شرم الشيخ، لافتا إلى الظواهر الخاصة بالتغير المناخي ستضع تحديا كبيرا فى هذا المؤتمر لهذه الدول.