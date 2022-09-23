شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تثمَّنَ جهودَ وساطة سموِّ وليِّ العهد في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمَّنَتْ رابطة العالم الإسلامي جهودَ وساطة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليُّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء التي أثمرت عن الإفراج عن عشرة أسرى من خمس دول، ضمن عمليةٍ ناجحةٍ لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأشاد معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بهذا النجاح الكبير الذي حقَّقَته الوساطة بتوفيق الله تعالى، ثم بفضل مساعي سموه الحثيثة، في إطار تبنّيه "المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية"، مُنوِّهًا بما تلا ذلك من جهودٍ بذلتها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، لتسهيل إجراءات عودة الأسرى المفرج عنهم إلى بلدانهم.

وأكد الأهمية البالغة لمثل هذه المبادرات في التخفيف من الآثار الإنسانية، ودورها الكبير والحيوي في خفض حدة التوترات الدولية تجاه هذه الأزمة، ودعم جهود السلام التي تُبذَل لإنهائها.