شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يستعرض الموقف المصري من القضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض وزير الخارجية سامح شكري، الموقف المصري إزاء عدد من القضايا الرئيسية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط، والأزمة في سوريا، فضلاً عن الملف اليمني وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الجمعة في الاجتماع الذي عقده وزير خارجية الولايات المتحدة "أنتوني بلينكن" مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن واليمن، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن البيان المشترك الصادر عن الاجتماع تناول العلاقات الاستراتيجية والتاريخية والشراكة المتنامية بين الدول المشاركة في الاجتماع، والبناء على نتائج قمة جدة للأمن والتنمية المنعقدة في يوليو الماضي، بجانب تعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط ومعالجة التحديات الاقليمية والدولية، بما في ذلك أزمات الغذاء والمناخ والصحة والأزمات الإنسانية.