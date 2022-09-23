شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يشارك فى الاجتماع الوزارى بين أمريكا ودول الخليج ومصر والعراق والأردن واليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الجمعة، في الاجتماع الوزاري للولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن واليمن والذى يعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وكتب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "انخراط مصري فعال في كافة الجهود الجماعية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".