سامح شكرى يشارك فى الاجتماع الوزارى بين أمريكا ودول الخليج ومصر والعراق والأردن واليمن

وكتب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "انخراط مصري فعال في كافة الجهود الجماعية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

القاهرة - سامية سيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الجمعة، في الاجتماع الوزاري للولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن واليمن والذى يعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012